شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات ومواعيد مباريات منتخب الشباب فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع منتخب مصر للشباب الرتوش النهائية خلال الساعات الحالية لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، والتى تنطلق غداً، الأحد، فى مصر، ونستعرض فى التقرير التالي أهم التفاصيل والمعلومات الخاصة بمنتخبنا الشاب.

س: ما هى آخر تجارب منتخب الشباب استعداداً للبطولة الأفريقية؟ج: خاض شباب الفراعنة مباراتين وديتين استعدادا للبطولة، تعادل مع أوغندا 1/1 فى ختام تجاربه الودية قبل أمم أفريقيا، وسجل هدف مصر محمود مرسي، وقبلها خاض مباراة ودية أمام جنوب السودان واستطاع الفوز بهدف نظيف سجله عبد الرحمن رشدان.

س: ما هى مجموعة مصر فى أمم أفريقيا للشباب؟ ج: أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا. س: متى يستهل منتخب مصر للشباب مشواره فى البطولة؟ س: متى يستهل منتخب مصر للشباب مشواره فى البطولة؟ ج: يفتتح منتخب مصر مشواره بالبطولة بمواجهة موزمبيق غداً، الأحد، باستاد القاهرة.

س: ما هى مواعيد مباريات منتخبنا فى هذه البطولة؟ج: مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا

مصر× موزمبيق

الأحد 19 فبراير الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

مصر× نيجيريا

الأربعاء 22 فبراير الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

مصر× السنغال

السبت 25 فبراير الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

س: ما هى القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر

ج: تنقل البطولة عبر قنوات أون تايم سبورتس عبر البث الأرضي، بجانب قنوات بي إن سبورتس الفضائية.

س: ما هى قائمة منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة

ج: تضم كلا من:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد، كريم أحمد نبيل، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عبد الرحمن رشدان، عبد الرحمن جودة، عمر فايد، يوسف شعبان، أحمد رضا، إياد العسقلاني، إسلام عبد الله المتولي، كريم الديبس رأفت خليل، خالد عوض، محمود أحمد مرسي.

خط الوسط: محمد فارس، طارق علاء، عمر الساعي، ماجد هاني، محمد حمدي، أحمد عبد الرحيم إيشو، أحمد نادر حواش، يوسف العزب.

الهجوم: صلاح باشا، أحمد شريف، يوسف حسن، بلال مظهر.