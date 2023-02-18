شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي والهلال السودانى والشحات يهدر فرصة محققة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والهلال السوداني المقامة حالياً باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، فى إطار مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتعادل السلبي مازال مسيطرا.

بدأت المباراة بنشاط ملحوظ من جانب الفريقين وكشّر كل فريق عن أنيابه مُبكراً، وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف مُحقق بعدما تلقى تمريرة رائعة من أحمد عبد القادر لكن الشحات سدد بجوار القائم في الدقيقة السادسة.

واصل الأهلي الضغط على مرمى الفريق السوداني وإعتمد الأخير على الهجمة المرتدة التى نفّذها لاعبيه بشكل جيد.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا والتى تضم كلا من، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.