الهلال يباغت الأهلي بالهدف الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الهلال بالهدف الأول أمام الأهلي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب الهلال ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.

جاء هدف الهلال الأول من ركلة حرة، استطاع لاعب الفريق السوداني، ماكابي ليليبو، تسديد الكرة داخل الشباك ولم يستطع الشناوي حارس الأهلي التصدي لها، ذلك في الدقيقة 54.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني



يذكر أن بدأ الأهلي المباراة بتشكيل يضم كلا من:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي

وأمامهما: أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات