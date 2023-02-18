سيرجيو بوسكيتس على رأس قائمة برشلونة الرسمية لمباراة قادش

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة ، عن قائمة الفريق الكتالوني لمباراة قادش المرتقبة مساء غد الأحد على ستاد كامب نو ضمن منافسات الجولة الـ22 في بطولة الدوري الإسباني .

وشهد القائمة عودة سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط فريق برشلونة بعد إتمام البرنامج العلاجي الذي خضع له عقب إصابته في الكاحل الإيسر .

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وجاء قائمة برشلونة الرسمي لمباراة قادش كالتالي

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – إجناسيو بينيا – أرناو تيناس.

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن – ماركوس ألونسو - جوردي ألبا – جول كوندي – إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي

خط وسط الملعب: سيرجيو بوسكيتس - جافي - كيسي – سيرجي روبيرتو – فرينكي دي يونج - بابلو توري

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي -

موعد مباراة برشلونة و وقادش في الدوري الإسباني

أنسو فاتي - فيران توريس - رافينيا - ألاركون.

من المقرر ان تنطلق المباراة مساء غد الأحد الموافق 19 من شهر فبراير 2023، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و12 مساء بتوقيت الإمارات العربية .

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وقادش

تذاع المباراة على قنوات بي ان سبورت القطرية على بي ان سبورت 1 ، بتعليق المعلق خليل البلوشي .

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