سيرجيو بوسكيتس على رأس قائمة برشلونة الرسمية لمباراة قادش

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة ، عن قائمة الفريق الكتالوني لمباراة قادش المرتقبة مساء غد الأحد على ستاد كامب نو ضمن منافسات الجولة الـ22 في بطولة الدوري الإسباني .
وشهد القائمة عودة سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط فريق برشلونة بعد إتمام البرنامج العلاجي الذي خضع له عقب إصابته في الكاحل الإيسر .
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وجاء قائمة برشلونة الرسمي لمباراة قادش كالتالي
في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – إجناسيو بينيا – أرناو تيناس.
خط الدفاع: أندرياس كريستنسن – ماركوس ألونسو - جوردي ألبا – جول كوندي – إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي
خط وسط الملعب: سيرجيو بوسكيتس - جافي - كيسي – سيرجي روبيرتو – فرينكي دي يونج - بابلو توري
في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي -أنسو فاتي - فيران توريس - رافينيا - ألاركون.
موعد مباراة برشلونة و وقادش في الدوري الإسباني
من المقرر ان تنطلق المباراة مساء غد الأحد الموافق 19 من شهر فبراير 2023، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و12 مساء بتوقيت الإمارات العربية .
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وقادش
تذاع المباراة على قنوات بي ان سبورت القطرية على بي ان سبورت 1 ، بتعليق المعلق خليل البلوشي .
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