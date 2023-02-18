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قائمة حكام كأس الأمم الأفريقية للشباب

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة الحكام المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب ، والتي تستضيفها مصر، في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل.

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قائمة الحكام:

حكام الساحة: محمود ناجي "مصر" - جلال جيد "المغرب" - أحمد عبد الرازق "ليبيا".
الحكام المساعدون: - بوزيت حمزة "الجزائر"- عمر حميد "السودان"

- سامي هلهل "مصر" - محمد بكير "تونس".
حكام الساحة "السيدات": بشرى كربوبي "المغرب".
الحكمات المساعدات:  يارا عاطف "مصر"- فتحية جيرمومي وسكينة حمدي "المغرب" .
حكام الفيديو: أحمد الغندور و محمود عاشور  "مصر".
المحاضر الفني: أحمد أبو العلا "مصر".
المحاضر البدني: فريد سلطان ومحمد أبو خاطر "مصر".

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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