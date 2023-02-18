قائمة حكام كأس الأمم الأفريقية للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة الحكام المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب ، والتي تستضيفها مصر، في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل.

(اقرأ أيضًا) اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر كأس أمم إفريقيا مصر تحت 20 سنة



قائمة الحكام:

حكام الساحة: محمود ناجي "مصر" - جلال جيد "المغرب" - أحمد عبد الرازق "ليبيا".

الحكام المساعدون: - بوزيت حمزة "الجزائر"- عمر حميد "السودان"

- سامي هلهل "مصر" - محمد بكير "تونس".حكام الساحة "السيدات": بشرى كربوبي "المغرب".الحكمات المساعدات: يارا عاطف "مصر"- فتحية جيرمومي وسكينة حمدي "المغرب" .حكام الفيديو: أحمد الغندور و محمود عاشور "مصر".المحاضر الفني: أحمد أبو العلا "مصر".المحاضر البدني: فريد سلطان ومحمد أبو خاطر "مصر".