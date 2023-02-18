حضور مبارتي إفتتاح كأس الأمم الأفريقية للشباب بتذكرة واحدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير - 11 مارس، عن حضور مبارتي يوم الإفتتاح بتذكرة واحده.

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وجاء قرار اللجنة بالسماح بحضور مواجهة الافتتاح بين مصر وموزمبيق، في الرابعة عصر غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، ومواجهة السنغال



وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم أسعار تذاكر البطولة كالتالي:

ونيجيريا في السابعة مساءً على الملعب ذاته، بتذكرة واحدة.

- 50 جنيه للدرجة الثالثة

- 75 جنيه للدرجة الثانية

- 150 للدرجة الأولى

- 350 جنيه للمقصورة

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