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حضور مبارتي إفتتاح كأس الأمم الأفريقية للشباب بتذكرة واحدة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير - 11 مارس، عن حضور مبارتي يوم الإفتتاح بتذكرة واحده.

 

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وجاء قرار اللجنة بالسماح بحضور مواجهة الافتتاح بين مصر وموزمبيق، في الرابعة عصر غد الأحد باستاد القاهرة الدولي، ومواجهة السنغال

ونيجيريا في السابعة مساءً على الملعب ذاته، بتذكرة واحدة.


وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم أسعار تذاكر البطولة كالتالي:

- 50 جنيه للدرجة الثالثة
- 75 جنيه للدرجة الثانية
- 150 للدرجة الأولى
- 350 جنيه للمقصورة
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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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