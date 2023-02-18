صلاح على موعد لتخطي رقم أسطورة ليفربول في مباراة نيوكاسل

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على تحطيم رقما تاريخيًا في مباراة نيوكاسل يونايتد المقرر إقامتها مساء اليوم السبت على ستاد سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

ويضع نجم ليفربول آمال كبيره في مباراة اليوم من التسجيل في شباك نيوكاسل يونايتد ليقترب من تحطيم أسطورة ليفربول" مايكل أوين" حتي يصبح صلاح الهداف التاريخي ليفربول خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي منذ بداية البريميرليج 1992.

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حيث سجل الثنائي محمد صلاح و مايكل أوين بقميص الريدز

55 هدفًا خارج ملعب في الدوري الإنجليزي .

ومن المقرر ان يحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل يونايتد مساء اليوم على ستاد سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الـ24 بالدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول و نيوكاسل يونايتد

تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9.30 مساء بتوقيت الإمارات .

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