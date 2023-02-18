اتحاد الكرة يعلن أسعار تذاكر كأس أمم إفريقيا مصر تحت 20 سنة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، أسعار تذاكر حضور مبارايات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20سنة والتي تستضيفها مصر.

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أسعار تذاكر كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة

ونشر الاتحاد أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٩ فبراير الجاري حتى ١١ مارس المقبل كالتالي:

- 50 جنيه للدرجة الثالثة

- 75 جنيه للدرجة الثانية

- 150 درجة أولى

- 350 جنيه مقصورة

يذكر أن حرص وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على الإشادة بتجهيزات استاد هيئة قناة السويس، الذي سيستضيف مباريات كأس الأمم الأفريقية للشباب خلال الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل.

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