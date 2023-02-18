يان سومر يحرس عرين بايرن ميونخ أمام فريقه السابق مونشنجلادباخ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن تشكيل البافاري، للقاء بوروسيا مونشنجلادباخ، الذي يجمع بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الألماني.

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وشهد التشكيل الأساسي تواجد الهولندي دالي بليند مع بايرن ميونخ، للمرة الأولى، بالإضافة لتواجد ريان جرافنبيرش للبدء في التشكيلة الأساسية.

كما يعد هذا اللقاء الأول لـ الحارس السويسري يان سومر في تشكيل بايرن ميونخ أمام فريقه السابق، مونشنجلادباخ

تشكيل بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: يان سومير

الدفاع: بنجامين بافارد، أوباميكانو، بليند وديفيز

الوسط: كيميتش، جوريتسكا وجرافنبيرش

الهجوم: توماس مولر، تشوبو موتينج وجنابري