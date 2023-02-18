مورينيو خليفة جالتيه المحتمل في باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - أصبحت أيام المدرب الفرنسي كريستوف جالتيه، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، بعد الخسارة من بايرن ميونخ بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان يُفكر في الاطاحة بـ جالتيه

وتُفكر إدارة باريس سان جيرمان في الإطاحة بجالتيه من على رأس القيادة الفنية للفريق حال خرج من بطولة دوري أبطال اوروبا أمام بارين ميونخ.

مورينيو خليفة جالتيه في العملاق الباريسي

وكشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن جالتيه يتعرض لضغوط قوية في النادي العاصمي بعدالهزائم الثلاثة التي تلقاها في مسابقات مختلفة بالدوري، ودوري أبطال أوروبا، وكأس فرنسا.

وأوضح أن لويس كامبوس، المدير الرياضي للبي اس جي تواصل مع مواطنه البرتغالي جوزيه مورينيو من أجل أخذ راَيه فيما يخص خلافة جالتيه في باريس سان جيرمان.

وأشار الموقع الفرنسي أن باريس سان جيرمان لم

يتواصل بشكل رسمي مع روما من أجل معرفة موقفهم من تولي مورينيو تدريب النادي العاصمي، لكنها مجرد اتصالات شفهية بين كامبوس ومواطنه مورينيو.

وينتهي عقد مورينيو مع روما في 2024، وتتمسك الذئاب بالمدرب الفرنسي، بعدما حقق بطولة دوري المؤتمر، والتي تعتبر اللقب الأوروبي الأول في تاريخ العملاق الإيطالي.

الجدير بالذكر أن صاحب الـ 60 عاما قاد عدد من الأندية الكبيرة وعلى رأسهم ريال مدريد وتشيلسي وتوتنهام، كما حقق عدد من الألقاب القارية الكبيرة منها دوري أبطال أوروبا مرتين.

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