الأهلي يتعادل سلبياً مع الهلال السوداني في شوط أول عنوانه الإرهاق البدني

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبياً بدون أهداف، في المبارة التي تجمعه الأن بنظيره الهلال السوداني، في اللقاء الذي يجمعهما بدور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وظهر الأهلي في هذا الشوط في هجمتين خطيرتين علي مرمي الهلال السوداني، ولكن باءت دون جدوي، وعدم أحراز أي أهداف من كلا الفريقين.

فيما ظهر الهلال السوداني بأداء متواضع أمام الأهلي، دون تهديد مرمي الشناوي بهجمالت خطيره علي مرمي المارد الأحمر.

ويظهر عامل الإرهاق البدني على لاعبي الأهلي، وذلك إعتباراً أن تلك هي المباراة الأولي اللتي يشارك بها

الأهلي عقب إنتهاء بطولة كأس العالم للأندية و التي لعب بها الأهلي أربع مبارايات قوية.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني

يذكر أن بدأ الأهلي المباراة بتشكيل يضك كلا من:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي

وأمامهما: أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات

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