دوري الأبطال فرصة جالتيه الأخيرة مع باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - تلقت جماهير باريس سان جيرمان صدمة قوية بعد الخسارة من بايرن ميونخ بهدف نظيف، ضمن منافسات مباراة الذهاب من بطولة دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان يُفكر في الاطاحة بـ جالتيه

وكشفت تقارير صحيفة فرنسية أن باريس سان جيرمان بدأ البحث عن المدرب الذي يسعى للتعاقد معه من أجل خلافة جالتيه في البي اس جي.

وأوضحت أن دوري أبطال أوروبا يعد الفرصة الأخيرة للمدرب مع باريس سان جيرمان.

وأشارت التقارير أن في حالة خرج الفريق الباريسي من دوري أبطال أوروبا، فإن الإدارة ستتخ قرارًا بإقالة المدرب

الفرنسي .

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان تلقى خسارة من بايرن ميونخ بهدف نظيف في دور الـ 16 من الشامبيونزيلج الأوروبي، ليضع البفاري قدم في دور الـ 8 من البطولة.

بينما خسر من مارسيليا بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس فرنسا، ليتأكد خروجه من البطولة.

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