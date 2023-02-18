الامارات | "الفاو" و"صوغان" يرسمان لوحة تألق الحول والزمول في ختامي المرموم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت تحفة ميادين الهجن العربية الاصيلة بالمرموم، منافسات هجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن (ختامي المرموم 2023)، وتنافست 832 مطية على مدار 28 شوطاً أقيمت صباحاً ومساءً، وشهدت الفترة المسائية إقامة 12 شوطاً لمسافة ثمانية كيلومتر.



وذهب ناموس أول أشواط الفترة المسائية والذي خصص للحول المحليات إلى شعار ناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند والذي قدم (الفاو) على الصدارة بزمن وقدره 12:27:0 دقائق.



وحققت (شرح) صاحبة رمز الثنايا في مهرجان اكسبو 2020 المملوكة لـ حمد راشد حمد غديّر الكتبي صدارة الشوط الثاني للحول المهجنات بتوقيت بلغ 12:18:9 دقائق.

ونجح (صوغان) لـ سهيل قريع بالروس العامري في حسم قمة الشوط الثالث للزمول المحليات بعد ان سجل توقيتاً وقدره 12:43:7 دقائق.



وتألق (نبهان) بشعار محمد نابت محمد خيله في الشوط الرابع للزمول المهجنات وحسم المعركة بتوقيت بلغ 12:37:2 دقائق.



في المقابل شهد ميدان المرموم، إقامة ستة عشر تحدياً في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل لمسافة ثمانية كيلومتر ضمن مهرجان ختامي المرموم 2023، خصصت منها عشرة أشواط لهجن الإنتاج،



وأهدت (شمعه) شعار راشد محمد راشد بن غدير الكتبي صدارة التحدي الرئيسي للحول المحليات للإنتاج وذلك بزمن وقدره 12:31:4 دقائق.



وظفرت (الظبي) لـ خليفه عبد الله علي عبدالله العطيه بالناموس في التحدي الرئيسي للحول المهجنات للإنتاج وسجلت توقيتاً بلغ 12:21:8 دقائق كان هو الافضل في الفترة الصباحية.



وكسب (الشامخ) المملوك لـ محمد راشد حضيرم الكتبي صدارة الشوط الثالث للزمول المحليات للإنتاج بعد ان وصل لخط النهاية في زمن بلغ 12:39:7 دقائق.

وكان التحدي الرئيسي للزمول المهجنات من نصيب شعار عبدالله حمد بن نصره العامري والذي قدم (ريبال) بطلاً للزمول المهجنات للإنتاج بتوقيت وقدره 12:38:2 دقائق.