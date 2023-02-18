الامارات | كويتش وهيلين بطلا نصف ماراثون رأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقيمت فعاليات النسخة السادسة عشرة من نصف ماراثون رأس الخيمة، برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، وتمكن بيرنارد كويتش وهيلين أوبيري من عبور خط النهاية أولاً في كل من فئتي الرجال والسيدات على الترتيب.

وكانت المنافسة على أوجها بين 28 عداءً من نخبة الرياضيين لإحراز المركز الأول، تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في حفل توزيع الجوائز. وإضافة إلى فئة النخبة، فقد سجل السباق حضور أكثر من 5500 مشارك ضمن أربع فئات، ومن ضمنها نصف الماراثون، ونصف الماراثون لفرق التتابع لاثنين، وسباق 5 كم، وسباق 1 ميل.

ومع تقديم جوائز مالية وقدرها 1,219,000 درهم إماراتي، فقد شهد نصف ماراثون رأس الخيمة مشاركة عدائين من المحترفين والهواة على المسار المنبسط والسريع، في الطريق عبر جزيرة المرجان.

وفي فئة الرجال سيطر العداؤون الكينيون على المراتب الثلاثة الأولى، وجاء العداء بيرنارد كويتش أولًا محققًا أفضل زمن شخصي وقدره 58:45، ليتوج بالميدالية الذهبية لنصف ماراثون رأس الخيمة 2023 الذي أقيم اليوم خلال أحوال جوية مثالية أضفت على الحدث مزيداً من الروعة. أما في المركز الثاني فقد جاء دانييل ماتيكو، بزمن قدره 58:49، وفاز بالمركز الثالث ريتشارد ياتور، الذي سجل زمناً قدره 59:37.

أما بالنسبة لسباق النخبة للسيدات الذي شهد منافسة عالية منذ بدايته وحتى الوصول إلى خط النهاية، فقد حققت العداءة الكينية هيلين أوبيري المركز الأول لتتوج بالميدالية الذهبية عن زمن قدره 1:05:05، في حين كان المركز الثاني من نصيب العداءة الإثيوبية غوتيتوم تيكليزجي في نصف ماراثون رأس الخيمة 2023، بوقت قدره 1:05:51، أما المركز الثالث في السباق فكان لصالح العداءة الإثيوبية فاو بيزاب التي أنهت السباق بزمن قدره 1:06:04.