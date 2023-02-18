الامارات | الإيطالي أنتونيلي يقود الجولة الرابعة من بطولة "الفورمولا" على حلبة دبي أوتودروم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت سلسلة سباقات بطولة الشرق الأوسط الإقليمية للفورمولا (FRMEC) برعاية جيتي للإطارات إلى حلبة دبي أوتودروم من مدينة الكويت لرياضة المحركات. وتوجت عطلة نهاية الأسبوع بإحراز الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي النقاط ليضمن تأهله إلى الجولة النهائية التي ستقام بين 18 و19 الجاري في حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وكانت الجولة الرابعة في دبي، من أكثر السباقات التي لا يمكن التنبؤ بالفائزين بها بسبب قوة المنافسة واشتدادها بين الأبطال، وتبقي النقاط التي تحصل عليها أنتونيلي في مقدمة التنافس على اللقب برفقة كل من بيبي مارتي ونيكيتا بدرين ، لكن يبقى تيلور برنارد المرشح للفوز باللقب بحكم أعداد النقاط المسجلة من قبله.

وكان أنتونيلي يعمل بجد لتحقيق فوزه في السباق الأول، حيث تراجع ممثل فريق مومباي فالكونز البالغ من العمر 16 عامًا والمدعوم من مرسيدس للفورمولا 1 إلى المركز الثالث في اللفة الأولى في معركة مثيرة من ثلاثة جوانب ضد ثنائي فريق بي اتش ام، جوش دوفيك وبرنارد، وسرعان ما استعاد أنتونيلي المركز الثاني من السويسري دوفيك ثم انتزع الصدارة من الموهبة البريطانية برنارد متّبعا لسيارة الأمان التي ظهرت مبكرا، كما أحرز زميل أنتونيلي في مومباي فالكونز، رافائيل كامارا تقدمًا أيضًا. وأجرى البرازيلي كامارا وهو عضو في أكاديمية فيراري للسائقين، مناورات رائعة في الفرملة على دوفيك في المركز الثالث ثم على برنارد ليحتل المركز الثاني.