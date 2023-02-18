للفوز على الأهلي.. الهلال السوداني يرصد «نصف مليار جنيه» مكافأة لكل لاعب

الشارقة - اميمة ياسر -

رصد نادى الهلال السودانى مكافآت مالية ضخمة لتحفيز لاعبيه قبل مواجهة الأهلي المصري، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الهلال السودانى بموقع "فيس بوك" تفاصيل اجتماع مجلس إدارة نادي الهلال باللاعبين، حيث طالبهم بتحقيق الفوز.

ورصد المهندس التوم التهامي، رئيس نادي الهلال، حافزا إضافيا نصف مليار جنيه سودانى لكل لاعب في حال تحقيق الفريق الأزرق الفوز على الأهلي.

ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز على الهلال السودانى واستغلال إقامة المباراة بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان دون حضور الجماهير، تنفيذًا لعقوبات الاتحاد الأفريقى.

وكان الهلال السوداني قد خسر مباراته الأولى أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف دون رد، في افتتاح مشواره في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

فيما تأجلت مباراة ضد القطن الكاميروني في دور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية” التي احتضنتها الملاعب المغربية قبل أيام.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الهلال السوداني، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي يضم كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وحسين الشحات.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.