شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي والهلال السودانى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والهلال السوداني باستاد الجوهرة الزرقاء فى أم درمان بالسودان بدوري أبطال أفريقيا، ويُدير المباراة الحكم الموريتاني بيدا داهانى، ويعاونه كل من حمدين ديبا، مساعد أول، ويوسف محمد محمود، مساعد ثانى، وباباكار سار حكما رابعا.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول وحمدي فتحي وأليو ديانج وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

ويلتقى الأهلي مع الهلال السوداني، فى إطار مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2022-2023، وتقام المباراة على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان، ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، والتى تضم كلا من: ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا والتى تضم كلا من، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

وتأهل الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.