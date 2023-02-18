شكرا لقرائتكم خبر عن "لا يعرفان الهزيمة".. ماذا قدم بيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية قبل لقاء الغد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة مثير تجمع بيراميدز وفيوتشر، فى السادسة مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث أوقعت القرعة بيراميدز وفيوتشر فى مجموعة واحدة برفقة الجيش الملكي المغربي وإسكو دي كارا التوجولي.

ونستعرض مشوار الفريقين خلال النسخة الحالية وصولا إلى دور المجموعات:

مشوار بيراميدز في الكونفدرالية

دور الـ 32 الأول

بيراميدز وهلال الساحل السوداني

2/0 لبيراميدز في مباراة الذهاب

7/0 لبيراميدز في مباراة العودة

دور الـ 32 مكرر

1/0 لبيراميدز في مباراة الذهاب

3/0 لبيراميدز في مباراة العودة.

دور المجموعات

الجولة الأولى: التعادل مع الجيش الملكي المغربي 2/2 بالقاهرة

فيوتشر

منذ بداية النسخة الجارية، والتي تمثل أول مشاركة قارية لفريق فيوتشر منذ صعوده إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي، خاض فيوتشر 7 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل التأهل لمرحلة دور المجموعات، حيث فاز فيوتشر في 3 مباريات وتعادل في 4 وسجل لاعبو فيوتشر 10 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف فقط، وذلك في أول ظهور أفريقي للفريق.

دور الـ 64

ـ فيوتشر و فريق بول الأوغندي:

0/0 في مباراة الذهاب

1/0 لفيوتشر في مباراة العودة

ـ دور الـ 32 الأول

فيوتشر وكالون السيراليوني

2/0 لفيوتشر في مباراة الذهاب

4/0 لفيوتشر في مباراة العودة

ـ دور الـ 32 التكميلي

فيوتشر وبريميرو دي أوجستو الأنجولي

وتعادل الفريقان 1/1 مباراة الذهاب

تعادل الفريقان 1/1 في مباراة العودة

فاز فيوتشر بنتيجة 3ـ2 بركلات الجزاء الترجيحية

دور المجموعات

الجولة الأولى: التعادل مع إسكو كارا التوجولي 1/1 في توجو