شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على الهلال السودانى فى القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لمواجهة الهلال السودانى فى الثالثة عصر اليوم السبت (بتوقيت القاهرة) بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.75 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للهلال السودانى 2.73 مليون يورو.

وأسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلى والهلال السودانى إلى الموريتاني بيدا داهاني، ويعاونه كل من حمدين ديبا، مساعد أول، ويوسف محمد محمود، مساعد ثانى، وباباكار سار حكما رابعا.

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والهلال السودانى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

مواعيد مباريات الأهلى المقبلة

السبت 18 فبراير..الهلال السودانى & الأهلى 3 عصراً في أم درمان بدوري الابطال

الثلاثاء 21 فبراير..أسوان & الاهلى..2.45 ظهراً في أسوان بالدوري المصري

السبت 25 فبراير..الاهلى & صن دوانز..9 مساء في القاهرة بدوري الابطال

الخميس 28 فبراير..الاهلى & الداخلية..7 مساءاً بالدوري المصري

السبت 4 مارس .. الأهلي & القطن الكاميرونى ..6 مساء بالقاهرة بدوري الابطال

الثلاثاء 7 مارس .. الأهلي & المقاولون العرب ..5 مساء بالدوري المصري

السبت 11 مارس ..صن داونز & الأهلي ..3 عصراً فى جنوب افريقيا بدوري الابطال