شكرا لقرائتكم خبر عن الونش ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد أداء مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمود حمدى الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه، التى ستقام الاثنين المقبل، فى إطار الاستعداد لمواجهة الترجى التونسى.

ومن المنتظر أن ينتظم الونش فى التدريبات بعد العودة من السعودية، حيث استغل اللاعب سفر فريقه إلى ليبيا لمواجهة المريخ السودانى وتوجه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

وقرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم وغداً، على أن يستأنف الفريق تدريباته الاثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رحيلة استعداداً للقاء الترجي التونسي المقرر له السبت المقبل فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل فريق الزمالك مع المريخ السوداني بدون أهداف في المباراة التى أقيمت باستاد شهداء بنينا فى إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليحصد الأبيض أول نقطة له بالمجموعة الرابعة ليحتل المركز الثالث، كما رفع المريخ رصيده إلى نقطة أيضا يحتل بها المركز الأخير.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة الترجي التونسي فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل فى تونس.