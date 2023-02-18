شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد التعادل مع المريخ السودانى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من ليبيا بعد خوض مباراة المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالأمس.

وتعادل فريق الزمالك مع المريخ السوداني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد شهداء بنينا في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليحصد الأبيض أول نقطة له بالمجموعة الرابعة ليحتل المركز الثالث، كما رفع المريخ رصيده إلى نقطة أيضا يحتل بها المركز الأخير.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا قرر منح اللاعبين راحة اليوم وغدا من التدريبات على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رحيلة استعدادا للقاء الترجي التونسي المقرر له السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.