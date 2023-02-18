شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الهلال السودانى اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره فريق الهلال السوداني فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، عصر اليوم السبت، فى ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التى تضم كلا من "صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني".

من جهته طالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، لاعبيه باستعادة الانتصارات بعد الخسارة فى آخر مباراتين برباعية، مشدداً على ضرورة افتتاح مباريات دور المجموعات بتحقيق انتصار خارج الديار لتوجيه رسالة للمنافسين أن المارد الأحمر يسعى بقوة للتتويج باللقب الحادى عشرة فى تاريخه هذا الموسم.

وخاض الأهلي مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الموسم الحالي 24 مباراة فى كل البطولات، حقق الفريق الفوز فى 18 مباراة مقابل 4 تعادلات، ثم خسر مباراتين أمام ريال مدريد وفلامنجو البرازيلي بكأس العالم للأندية وسجل لاعبوه 43 هدفا وتلقت شباكه 15، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بالفوز بالسوبر المحلى بجانب نجاحه فى احتلال صدارة الدوري المصري دون هزيمة حتى الآن.

وفى المقابل، طالب الكونغولي فلوران إيبينيجي، المدير الفني للهلال السودانى، لاعبيه بضرورة تعويض الخسارة في الجولة الأولى لدور المجموعات أمام صن داونز عن طريق استغلال إقامة مباراة الأهلى اليوم على ملعبه لتحقيق الثلاث نقاط.

وقال فلوران للاعبيه، "أمامنا 5 مواجهات فى دور المجموعات، لا بد أن نقاتل في جميعها من أحل تحقيق الفوز، أثق فى قدر اللاعبين على إسعاد الجماهير، وسندخل مواجهة الأهلي المقبل بكل قوة، نحتاج إلى الفوز لا وبد من تحقيقه بأي ثمن".