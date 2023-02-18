شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح المركز الطبى الرياضى بالغردقة.. ويتابع تدريبات أعضاء المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، المركز الطبى الرياضى بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة، وذلك فى مستهل زيارته للمدينة بمحافظة البحر الأحمر .

كما تابع وزير الرياضة تدريبات النشء المشاركين فى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى الذى تنفذه الوزارة؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا على مستوى جميع محافظات الجمهورية .

احتضنت الصالة المغطاة بالمركز الدولى للتنمية الرياضية تدريبات أعضاء المشروع ، وشاهد وزير الشباب والرياضة جزءًا من تدريباتهم والتعرف على مستواهم الرياضى على أرض الواقع.

أكد الدكتور أشرف صبحى على الاهتمام بمنظومة الطب الرياضى والتوسع في إنشاء الوحدات الخاصة بها فى جميع أنحاء الجمهورية باعتبارها جزءًا رئيسيًا من المنظومة الرياضية، مبيناً سعى الوزارة نحو إقامة الوحدات الرياضية وفق المعايير الدولية، وتوفير الكفاءات الطبية بها خدمةً للرياضيين.

كما أشاد الوزير بمستوى لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى من أبناء مدينة الغردقة، وحرصهم على الانتظام فى التدريبات وصقل موهبتهم، لافتاً إلى أهمية المشروع فى الكشف عن المواهب الواعدة، وإعدادهم وفق معايير علمية محددة لتكوين أجيال جديدة للمنتخبات الوطنية والأندية قادرة على مواصلة تحقيق الإنجازات للرياضة المصرية.



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