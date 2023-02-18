شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الشباب والرياضة ينفى صحة ما تردد حول إهمال مراكز شباب الشيخ زايد وأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى محمد الشاذلى المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، مدير الإدارة العامة للإعلام، صحة الأخبار التى ترددت حول إهمال مراكز الشباب بمدينة الشيخ زايد، ومركز شباب الحي السادس بـ 6 أكتوبر، مشيرًا أن تلك الأخبار غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.

أكد المتحدث الرسمى للوزارة انتظام العمل والأنشطة والبرامج المقدمة داخل مراكز شباب الشيخ زايد، ومركز شباب الحى السادس بأكتوبر، وقيام المعنيين بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بمتابعتهم بشكل مستمر فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة؛ للتأكد من تنفيذ احتياجات وطلبات الأعضاء على صعيد ما يحتاجونه من أنشطة.

وكشف متحدث وزارة الشباب والرياضة عن التطوير الشامل الجارى بمركز شباب حدائق أكتوبر، ومركز شباب أكتوبر الجديدة والذى يتم افتتاحهما بعد الانتهاء الكامل من أعمال التطوير، مطالبًا وسائل الإعلام بتحرى الدقة، والتأكد من صحة الأخبار التى يتم نشرها، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما لفت إلى الاهتمام الكبير الذى يوليه وزير الشباب والرياضة بملف تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية من حيث تطوير البنية الإنشائية بتلك المراكز وتوفير كل مقومات التشغيل خدمةً للنشء والشباب وجميع المواطنين لممارسة الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والشبابية والرياضية بها، فضلاً عن الاهتمام بتطوير أسلوب الإدارة بمراكز الشباب، والتوجيه الدائم نحو تكثيف الأنشطة والمشروعات فى ضوء تحولها لمراكز خدمة مجتمعية ترجمةً لرؤية واستراتيجية الوزارة.



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