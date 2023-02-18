شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجمباز الفنى للناشئين يحقق فضية بطولة لكسمبورج المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الاتحاد المصري للجمباز، حقق منتخب مصر للناشئين للجمباز الفني رجال المركز الثانى والميدالية الفضية فى بطولة لكسمبورج المفتوحة المقامة خلال الفترة من 16 حتى 19 فبراير الجاري، متفوقاً على البرتغال، وليتوانيا، وبلجيكا،و لوكسمبورج.

وأحرز منتخب إيطاليا المركز الأول والميدالية الذهبية، وحلت مصر فى المرتبة الثانية والميدالية الفضية، وجاءت البرتغال في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

جاء هذا فى بداية فعاليات بطولة لوكسمبورج الدولية و التي يشارك بها المنتخب المصري للناشئين (فني رجال وانسات) وذلك فى اطار استعدادات المنتخب المصرى للاستعداد للمشاركه فى بطوله العالم للناشئين والمزمع اقامتها بانطاليا- تركيا 17 ابريل المقبل

وتأتي البطولة في ضمن خطة أتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب امين لكسب الخبرات الدولية للاعبي منتخب مصر الناشئين للجمباز الفني.

ويمثل منتخب مصر للناشئين: “مصطفي احمد، ويحيي زكريا، وأحمد شريف، ومحمد عطية، المدرب الكابتن مصطفي عمر، والمدير الفني الكابتن جمال مطر،

ويمثل منتخب مصر للناشئات: “سيرين أبو الهدى، وشمس علي، وحلا الشاعر، والمدربين: عمر حسن وسلمي محمود،

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي ان بطولة لكسمبورج المفتوحة يشارك منتخبات المستوي الاول في الجمباز الفني علي مستوي العالم وهي اعداد جيد للاعبي منتخب مصر لاكتساب الخبرات قبل المشاركة فى بطولة العالم ابريل المقبل

وأضاف أمين ان منتخب الجمباز حقق انجاز تاريخي بالحصول على المركز الثاني متفوقًا علي دول من التصنيف الأول على مستوي العالم

وأشار رئيس الاتحاد ان منتخب الناشئين للجمباز الفني نواة للمنتخب الاول وخصوصا أن الاتحاد الدولي للعبة قرر من بطولة العالم للكبار 2023 تأهل آول 12 منتخب مباشرًا إلى أولمبياد باريس 2024 وهو ما سنعمل على تحقيقه البطولة القادمة من خلال إعداد جيد لمنتخب الناشئين رجال وآنسات لاستكمال مسيرة المنتخب الأول وتدعيمه بأفضل عناصر منتخب الناشئين.

وتابع أمين أن منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات للناشئين يمتلك لاعبين علي أعلى مستوي اكتسبت خبرات كبيرة من خلال المشاركات القارية والدولية والعربية.

وأضاف أمين أن بطولة لكسمبورج المفتوحة التي تقام في الفترة من 16 حتى 19 فبراير الجاري، ويشارك بها لاعبي ولاعبات الصف الأول للجمباز الفني علي مستوي العالم فرصة كبيرة لمنتخب مصر رجال وآنسات لاكتساب خبرات جديدة والمنافسة بقوة مع الدول العظمى للجمباز الفني استعدادا لبطولة العالم للناشئين ابريل المقبل في تركيا

كما أضاف أمين أن الاتحاد المصري للجمباز يعمل بكامل طاقته من أجل تجهيز وإعداد أبطال رياضيين واعدين من أجل المشاركة في البطولات الدولية والقارية وتحقيق أفضل النتائج على المستويين القاري والدولي حيث تعد هذه البطولة فرصة ذهبية توفر الاحتكاك القوي للاعبي منتخباتنا الوطنية