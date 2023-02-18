شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رئيس الاتحاد الدولى للرماية لحضور افتتاح بطولة العالم بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولى للرماية، وويلى جريل سكرتير عام الاتحاد الدولى للرماية، إلى القاهرة لحضور فعاليات بطولة كأس العالم للرماية (بندقية ومسدس ) التى تستضيفها مصر على ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت إشراف الاتحاد المصرى للرماية، برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد الافريقى والمصري والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربى للرماية، ومن المقرر أن يشهد الثنائي حضور حفل افتتاح بطولة.

وتقام البطولة فى الفترة من 17 حتي 23 فبراير بمشاركة 376 راميا ورامية من 51 دولة (الجزائر، أستراليا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، ايطاليا، الاردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعوديه، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، امريكا، أوزباكستان، اليمن).

وشهد أمس التدريب الرسمى على المسدس والبندقية لكافة المراحل السنية ناشئين وناشئات ورجال وسيدات.

ورفع مسؤلو الاتحاد المصرى حالة الطوارئ داخل اللجنة المنظمة للبطولة من أجل تجهيز كل الانتهاء من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستضافة البطولة، من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لخروج البطولتين بأفضل صورة، وعلى رأسها الجهات الأمنية ووزارة الشباب والرياضة ونادي الرماية بمدينة مصر الدولية للالعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأشار حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية، إلى أن الاتحاد المصري للرماية سخر كل إمكانياته لاستضافة بطولة كأس العالم على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة في استضافة كافة الفعاليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.

وكانت قد اختتمت بنجاح كبير منافسات البطولة العربية السادسة عشر للرماية التي اقيمت علي مدينة مصر الدولية للالعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة، بمشاركة ١٢ دولة هى ( البحرين، العراق، اليمن، تونس، عمان، ليبيا، سورية، السعودية ، الامارات، قطر، السودان، مصر ) تحت اشراف الإتحاد المصرى للرماية، وحصلت مصر على المركز الاول فى الترتيب العام علي مستوى برصيد 17 ميدالية متنوعة بواقع 7 دهب ، 5 فضه ، 5 برونز.

واكد حازم حسنى على نجاح البطولة من خلال اشادة جميع الوفود باقامة طيبة وتوفير كل سبل الراحة لكافة البعثات.