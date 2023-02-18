شكرا لقرائتكم خبر عن بلال مظهر: جاهزون لخوض بطولة أمم أفريقيا للشباب وهدفنا تحقيق اللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بلال مظهر، لاعب منتخب مصر للشباب، أن لاعبى المنتخب جاهزون لخوض بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق غداً، الأحد، وقال بلال مظهر فى المؤتمر الصحفى لمباراة منتخب الشباب مع موزمبيق، "جاهزون لخوض بطولة أمم أفريقيا، وجميع اللاعبين على أتم الاستعداد للمباريات".

وأضاف مظهر، "هدفنا تحقيق اللقب الأفريقي والتأهل لكأس العالم، الجهاز الفني نجح فى خلق الإنسجام والتناغم بين جميع اللاعبين".

وتابع لاعب منتخب مصر للشباب، "لعبت مع منتخب الشباب فى عدة مناسبات، وأسعى لنقل خبراتي الاحترافية لزملائي، وأطالب الجماهير بمساندة هذا الجيل لأنه مستقبل الكرة المصرية".