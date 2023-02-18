شكرا لقرائتكم خبر عن بلال مظهر: جاهزون لخوض بطولة أمم أفريقيا للشباب وهدفنا تحقيق اللقب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد بلال مظهر، لاعب منتخب مصر للشباب، أن لاعبى المنتخب جاهزون لخوض بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق غداً، الأحد، وقال بلال مظهر فى المؤتمر الصحفى لمباراة منتخب الشباب مع موزمبيق، "جاهزون لخوض بطولة أمم أفريقيا، وجميع اللاعبين على أتم الاستعداد للمباريات".
وأضاف مظهر، "هدفنا تحقيق اللقب الأفريقي والتأهل لكأس العالم، الجهاز الفني نجح فى خلق الإنسجام والتناغم بين جميع اللاعبين".
وتابع لاعب منتخب مصر للشباب، "لعبت مع منتخب الشباب فى عدة مناسبات، وأسعى لنقل خبراتي الاحترافية لزملائي، وأطالب الجماهير بمساندة هذا الجيل لأنه مستقبل الكرة المصرية".
ويقع الفراعنة الصغار في المجموعة الأولى مع السنغال ونيجيريا وموزمبيق، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الكونغو وأوغندا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، في حين يتنافس فى المجموعة الثالثة بنين وزامبيا وجامبيا وتونس.
ويشارك فى البطولة 12 منتخبًا تم تقسيمها إلى 3 مجموعات ويتأهل لربع النهائي أول منتخبين من كل مجموعة، بجانب أفضل فريقين من المركز الثالث فى المجموعات الثلاثة.
ويتأهل المنتخب الفائز بالبطولة الأفريقية إلى كأس العالم للشباب 2023 تحت 20 عاما، المقرر إقامتها فى دولة إندونيسيا فى الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل.
وتطبق تقنية الفيديو فى البطولة بداية من ربع النهائي، بينما تقام البطولة على استادات القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس على أن يلعب منتخب مصر مبارياته على استاد القاهرة.مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا
مصر× موزمبيق
الأحد 19 فبراير الساعة 4 مساء
مصر× نيجيريا
الأربعاء 22 فبراير الساعة 7 مساء
مصر× السنغال
السبت 25 فبراير الساعة 7 مساءالقنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر
تنقل البطولة عبر قنوات أون تايم سبورتس عبر البث الأرضي، بجانب قنوات بي إن سبورتس الفضائية.