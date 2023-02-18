الامارات | "4 دقائق" تنذر بتغيير نتيجة مباراة الوصل والنصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة الوصل والنصر في الجولة الـ 17 من دوري أدنوك للمحترفين، أمس، ارتكاب "العميد" خطأ إداريا أثناء المباراة، وفقاً لإحصائيات رابطة المحترفين، وتغريدات نادي النصر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ما قد يكلفه تغيير نتيجة اللقاء التي انتهت بفوز الوصل بهدفين دون رد.

وحسب الإحصائيات لعب النصر من الدقيقة 74 إلى 78 بمشاركة 7 لاعبين أجانب، وهو ما يخالف لوائح دوري المحترفين، إذ بدأ "العميد" اللقاء بمشاركة 4 لاعبين أجانب هم البوسني سمير مميميتش والتوغولي بينيل مالابا ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديز والمغربي عادل تاعرابت ولاعب مقيم هو البرازيلي غلوبير ليما.

في المقابل أجرى مدرب النصر، الكرواتي توميتش التبديل الأول بنزول كودجو جان كلود بدلاً من راشد عامر في الدقيقة 61، ثم توريه بدلاً من حسين مهدي في الدقيقة 74، ليصبح النصر بـ 7 لاعبين أجانب في الملعب، قبل أن يجري تبديلاً آخر في الدقيقة 78 بنزول عبدالله أنور بدلاً من ريان مينديز، ويعود "العميد" إلى العدد القانوني وهو 6 لاعبين أجانب في الملعب.

وفي حال قيام مراقب المباراة بتدوين هذه الواقعة أو تقدم الوصل بشكوى وتم التثبت من تفاصيلها، فيتوقع أن يتم احتساب المباراة بفوز "الإمبراطور" بثلاثة أهداف دون رد. وحقق الوصل مكاسب عدة من الفوز في "الديربي" أبرزها التقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر شباب الأهلي، بينما حقق الفوز ذهاباً وإياباً على منافسه التقليدي النصر في الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017 وللمرة الثانية في تاريخ المحترفين، عندما فاز "الأصفر" بهدفين مقابل هدف في الذهاب والنتيجة نفسها في الإياب وحصل الوصل على المركز الثاني في هذا الموسم كأفضل ترتيب له منذ انطلاق دوري المحترفين في موسم 2008-2009، بينما فاز "الفهود" في لقاء الذهاب بالموسم الحالي بهدفين مقابل هدف قبل أن يكرر تفوقه بفوزه بهدفين دون رد في لقاء الإياب.

من جهته كشف رئيس مجلس إدارة نادي الوصل أحمد الشعفار عن سعي إدارة النادي لبناء ملعب جديد، مؤكدا أن الوصل وجماهيره يستحقان استاد أكبر، ويتسع لأكبر عدد من الحضور. وقال الشعفار في تصريحات صحافية إن هناك تنسيقاً مع مجلس دبي الرياضي، من أجل إنشاء ملعب جديد للوصل، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى عن المشروع.