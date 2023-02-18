الامارات | النجم الغاني أتسو كان بين ضحايا انهيار مبنى "مضاد للزلازل" في تركيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام عالمية خلال الساعات الماضية عن أن النجم الغاني، كريستيان أتسو، الذي تم العثور على جثته بحسب ما كشف وكيل أعماله اليوم من تحت أنقاض مبنى منهار في تركيا بسبب الزلزال المدمر قبل أسبوع، كان من بين ضحايا مجمع سكني فاخر يدعى "رينيسانس ريزيدانس"، وكان يفترض أن المبنى مضاد للزلازل، لكنه انهارK متسببا في وفاة المئات من ساكنيه، بينهم أعضاء في فريق هياتو سبور الذي يلعب له كريستيان أتسو. ولعب أتسو سابقا للعديد من الأندية الأوروبية، منها تشلسي ونيوكاسل الانجليزيان، إلى جانب منتخب غانا.

وقالت صحيفة "إل باييس" الإسبانية إن سكان المجمع تلقوا صدمة شديدة، إذ اشتروا شققا فاخرة معتقدين أنها آمنة ضد الزلازل الكبيرة منذ أن تم افتتاحه قبل عشر سنوات. والمجمع مؤلف من 249 شقة، ويقطنه العديد من أفراد العائلات الغنية، إلى جانب أعضاء فرق رياضية وغيرهم.

وبات عدد من أعضاء فريق هياتو سبورت ضمن المفقودين، وتم العثور على أتسو، وكذلك على جثة المدير التقني للفريق، تانير سافوت، وأيضا لاعب كرة يد يدعى سيمال كوتانيا مع زوجته وأولاده. وكان أتسو يقطن بالطابق التاسع، وكشف وكيل أعماله أنه كان مقررا أن يغادر تركيا قبل فترة قصيرة من وقوع الزلزال، لكنه تراجع عن الأمر، ليلقى حتفه بعد ذلك تحت أنقاض المبنى.