موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف نيوكاسل نظيره ليفربول، في السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، في الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول، يدخل المباراة وهدفه تناسي الكبوات المتواصلة التي يتعرض لها هذا الموسم، مستغلا صحوته في الجولة الماضية بعدما فاز على إيفرتون 2-0.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، كوناتي، تسيميكاس.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، نونيز.

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.