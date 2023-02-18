شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب سيتى كلوب بنها تستضيف مباريات البطولة الدولية الأولى لخماسيات كرة القدم للطلاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكيدا على الدور المجتمعي لأندية سيتي كلوب وفى إطار خطة مجلس إدارة شركة سيتي المسؤولة عنها، برئاسة العميد محمد مرجان لتشجيع أثرها الثقافى والتنموي داخل المحافظات والمدن المصرية، تم التعاون والتنسيق مع إدارة جامعة بنها ممثلة في الأستاذ الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة لاستضافة المباريات النهائية للبطولة الدولية الأولى لخماسيات كرة القدم للطلاب الوافدين بالصالة المغطاة لنادي سيتي كلوب بنها و ذلك لإخراج البطولة و جميع مبارياتها في أبهي صورة ممكنة.

ونظمت جامعة بنها تحت رعاية وزير التعليم العالي، البطولة الدولية الأولى لخماسيات كرة القدم للطلاب الوافدين بمشاركة 10 دول هي السودان وجنوب أفريقيا وفلسطين والصومال وكازاخستان وجزر القمر وموريتانيا والسنغال وإندونيسيا ََواليمن، على مدار يومين، والتى انتهت الخميس الماضى، والتى تهدف إلى تشجيع دراسة الطلاب الأجانب بمصر من خلال مبادرة (ادرس بمصر).

وأقيمت البطولة على ملاعب جامعة بنها واستضافت الصالة المغطاة بنادى سيتى كلوب بنها المباريات النهائية ، وفاز منتخب فلسطين من الطلاب الوافدين على منتخب السودان بنتيجة 5 / 0 بالمباراة النهائية التي أقيمت بالصالة المغطاة بسيتي كلوب بنها.