شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل ملعب الجوهرة الزرقاء استعدادًا لمواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق، منذ قليل، ملعب الجوهرة الزرقاء استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني فى الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني، ويضم كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وحسين الشحات.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي الكامل بينما يرتدي الهلال السوداني الطاقم الأزرق الكامل، فيما يرتدي الحارس الطاقم الليموني الكامل.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الفريقين.



ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وتغادر بعثة الأهلي، السودان اليوم السبت عقب مباراة الهلال مباشرة إلى أسوان؛ للإقامة لمدة 48 ساعة استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.