شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك فى أفريقيا قبل القمة النارية بين الترجى وشباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الترجى التونسى ضيفا ثقيلا على شباب بلوزداد الجزائري، فى التاسعة مساء اليوم، السبت، على ملعب "5 جويليه"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وينافس الترجى وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا بالمجموعة الرابعة التى تضم معهما فريقى الزمالك والمريخ السوداني.

من جهته طالب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة المريخ السودانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشدد فيريرا على اللاعبين بالتركيز على اللقاء المقبل أمام الترجى التونسى المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من مشوار الفريق بالبطولة الأفريقية، مؤكداً خلال حديثه مع اللاعبين بضرورة حصد الثلاث نقاط أمام الترجى التونسي لتعزيز موقف الفريق الأبيض في دور المجموعات، وتجنب الدخول في حسابات معقدة من شأنها أن تؤثر على تركيزهم، وتربك حسابات الفريق،في المباريات المقبلة ببطولة أفريقيا.

ترتيب مجموعة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا

وحصل الزمالك على أول نقطة فى مجموعته الأفريقية، ليظل فى المركز الثالث متساويا مع المريخ الرابع، بنفس رصيد النقاط والأهداف، ويتصدر الترتيب كل من الترجي التونسي وشباب بلوزداد بـ 3 نقاط لكل منهما قبل المباراة المرتقبة بينهما لحساب الجولة الثانية.

يذكر أن الزمالك سيواجه الترجي التونسي في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب، سعياً لتحسين موقفه في المجموعة.