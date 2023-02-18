شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات وطاهر وتاو وعبد القادر فى هجوم الأهلي أمام الهلال بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني، ويضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وحسين الشحات.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

ويلتقى الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، فى الثالثة عصر اليوم، مع الهلال السوداني، فى إطار مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2022-2023، وتقام المباراة على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا والتى تضم كلا من، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.