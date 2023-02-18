شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن الفوز الأول على الهلال بالأراضى السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الهلال السودانى بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويفتش السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى عن تحقيق المارد الأحمر فوزه الأول على الهلال على الأراضى السودانية، حيث فشل الأهلى فى تحقيق الفوز على الفريق السودانى فى عقر داره طوال 4 لقاءات، حقق التعادل فى ثلاثة منها وخسر مرة بثلاثية دون رد وسجل هدفا.

وتعادل الأهلى سلبيا فى أول زيارة له للهلال فى ملعبه فى 29 نوفمبر 1987 وهى نفس النتيجة التى حققها فى زيارته الثانية لبطل السودان فى 2004، بينما خسر الأهلى أمام الهلال فى 2007 بثلاثية بأهداف داريو كان وحسن كرونجو وجودوين بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال.

وفى المباراة الرابعة بين الفريقين بالسودان حقق الاهلى تعادلا ايجايباً بهدف لكل فريق ، وفى أخر زيارة حقق المارد الاحمر تعادلا سلبياً فى 2022 على نفس الملعب قبل عام كامل في دور المجموعات فى 18 فبراير 2022.

ويتسلح الأهلى أمام الهلال بنتائج متميزة على حساب أندية السودان، برصيد عشرة انتصارات من أصل 19 والتعادل فى 6 مواجهات والهزيمة فى 3 آخرين، وأمطر الفريق الأهلاوى شباك الأندية السودانية 27 مرة واهتزت شباكه فى 14 مناسبة.

وسبق أن التقى النادي الأهلي مع الهلال السوداني في 10 مباريات، جميعها كانت في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي في أربع منها وتعادل في أربع وفاز الهلال في مباراتين، وسجل لاعبو الأهلي ثمانية أهداف في مرمى الهلال مقابل ستة أهداف سجلها لاعبو الهلال في مرمى الأهلي.