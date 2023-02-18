شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك لاستاد الجوهرة الزرقاء لمواجهة الهلال السودانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك جانباً من تحرك الفريق إلى ملعب الجوهرة الزرقاء، الذى يستعد لاستضافة مباراة المارد الأحمر مع الهلال السودانى.

ويحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً على الهلال السودانى فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويفقد الاهلى جهود 9 لاعبين أمام الهلال السودانى هم أكرم توفيق وكريم فؤاد وعمرو السولية وبرونو سافيو للإصابة، وخالد عبد الفتاح بسبب الإيقاف، كما يغيب الرباعي محمد الضاوي، كريم الدبيس، رأفت خليل وعبد الرحمن رشدان بسبب تواجدهم فى بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا والتى تضم كلا من، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.