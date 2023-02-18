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شكرا لقرائتكم خبر عن استاد هيئة قناة السويس جاهز لاستضافة مباريات كأس أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد استاد هيئة قناة السويس لاستضافة مباريات المجموعة الثانية التى تضم منتخبات "أوغندا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو" ومقرها الإسماعيلية، بالإضافة لمباراتين من الأدوار الإقصائية..
ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما والتى تنطلق غدا الأحد، ويقع الفراعنة الضغار فى المجموعة الأولى مع السنغال ونيجيريا وموزمبيق، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الكونغو وأوغندا أفريقيا الوسطى السودان، فى حين يتنافس فى المجموعة الثالثة بنين وزامبيا وجامبيا وتونس.
جانب من الغستاد
استاد هيئة قناة السويس
إستاد هيئة قناة السويس 2
ويشارك في البطولة 12 منتخبًا تم تقسيمها إلى 3 مجموعات ويتأهل لربع النهائي أول منتخب من كل مجموعة ، بجانب أفضل فريقين من المركز الثالث في المجموعات الثلاثة.
يعقد محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب ، وبلال مظهر لاعب الفريق مؤتمرا صحفيا في الحادية عشر صباح اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي للحديث عن مباراة المنتخب أمام موزمبيق في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب والتي تنطلق في الرابعة عصر غدا الأحد.
وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلى.
وضمت قائمة منتخب الشباب 26 لاعبا هم: "في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد – كريم أحمد نبيل – مصطفى مخلوف، والدفاع: عبد الرحمن رشدان – عبد الرحمن جودة – عمر فايد – يوسف شعبان – أحمد رضا – إياد العسقلاني – إسلام عبد الله متولي – كريم الدبيس – رأفت خليل – خالد عوض – محمود أحمد مرسي، وخط الوسط: محمد فارس – طارق علاء – عمر الساعي – ماجد هاني – محمد حمدي – أحمد عبد الرحيم إيشو – أحمد نادر حواش – يوسف العزب، وفي الهجوم كل من أحمد شريف - محمود مرسي - صلاح باشا - يوسف حسن - عبد الرحمن زكي - أحمد نادر حواش.