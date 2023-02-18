شكرا لقرائتكم خبر عن استاد هيئة قناة السويس جاهز لاستضافة مباريات كأس أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد استاد هيئة قناة السويس لاستضافة مباريات المجموعة الثانية التى تضم منتخبات "أوغندا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو" ومقرها الإسماعيلية، بالإضافة لمباراتين من الأدوار الإقصائية..

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما والتى تنطلق غدا الأحد، ويقع الفراعنة الضغار فى المجموعة الأولى مع السنغال ونيجيريا وموزمبيق، بينما تضم ​​المجموعة الثانية منتخبات الكونغو وأوغندا أفريقيا الوسطى السودان، فى حين يتنافس فى المجموعة الثالثة بنين وزامبيا وجامبيا وتونس.



جانب من الغستاد



استاد هيئة قناة السويس



إستاد هيئة قناة السويس 2

ويشارك في البطولة 12 منتخبًا تم تقسيمها إلى 3 مجموعات ويتأهل لربع النهائي أول منتخب من كل مجموعة ، بجانب أفضل فريقين من المركز الثالث في المجموعات الثلاثة.