شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة من التدريبات 48 ساعة قبل بدء الاستعداد للترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم وغداً، على أن يستأنف الفريق تدريباته الاثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رحيلة استعداداً للقاء الترجي التونسي المقرر له السبت المقبل فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل فريق الزمالك مع المريخ السوداني بدون أهداف في المباراة التى أقيمت باستاد شهداء بنينا فى إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليحصد الأبيض أول نقطة له بالمجموعة الرابعة ليحتل المركز الثالث، كما رفع المريخ رصيده إلى نقطة أيضا يحتل بها المركز الأخير.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة الترجي التونسي فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل فى تونس.