شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى والهلال السودانى فى دوري الأبطال قبل مواجهة اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا عصر اليوم، السبت، فى ملعب أم درمان، وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التى تضم كلا من "صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني".

تأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وتخطى فريق الهلال السودانى منافسه سانت جورج بطل إثيويبا بهدفين مقابل هدف ذهاباً، فيما فاز بهدف دون رد إياباً، ليصعد لدور الـ32 للبطولة الذى واجه فيه منافسه يانج أفريكانز بطل تنزانيا وتعادل الفريقين ذهاباً بهدف لكل فريق فيما فاز بطل السودان بهدف دون رد إياباَ ليصعد لدور المجموعات.

وأسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلى والهلال السودانى إلى الموريتاني بيدا داهاني، ويعاونه كل من حمدين ديبا، مساعد أول، ويوسف محمد محمود، مساعد ثانى، وباباكار سار حكما رابعا.