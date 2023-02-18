شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مباراة الهلال السودانى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت صفحة النادي الأهلي الرسمية على فيس بوك غرفة ملابس الفريق قبل نحو ساعتين من مباراة الهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا بملعب الأخير، ونشرت الصفحة فيديو للغرفة واستعرضت قمصان لاعبي الفريق.

ويلتقى الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، فى الثالثة عصر اليوم، مع الهلال السوداني، فى إطار مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2022-2023، وتقام المباراة على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا والتى تضم كلا من، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.