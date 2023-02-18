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الزمالك يتصدر ترتيب دورى محترفى اليد.. والأهلى وصيفاً

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القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك جدول ترتيب دورى المحترفين برصيد 12 نقطة، حتى الآن، يليه الأهلى بنفس الرصيد لفارق الأهداف فى نسخة الموسم الحالى 2022 / 2023.

 

بينما جاء سبورتنج ثالثا برصيد 8 نقاط، يليه البنك الأهلى برصيد 6 نقاط، ثم طلائع الجيش بنفس الرصيد، وأخيرا سموحة فى المركز السادس برصيد 4 نقاط.

 

وأقيمت على مدار أمس، الجمعة، مواجهات قوية فى إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى محترفى رجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023. وشهدت هذه الجولة فوز كل من الأهلى على سبورتنج 27/26، والزمالك على البنك  الأهلى 25/21.

 

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس المقبل موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى. 

 

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية، والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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