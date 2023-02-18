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إنبى يستعيد خدمات أحمد يوسف أمام طلائع الجيش

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى خدمات أحمد يوسف مهاجم الفريق البترولى فى مباراة طلائع الجيش المقبلة، المقرر لها بعد غدٍ الإثنين باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

 

ويدرس تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، الدفع بأحمد يوسف أساسياً في مواجهة طلائع الجيش بعد غيابه عن مواجهة بيراميدز الماضية فى الأسبوع الثامن عشر وانتهت بخسارة الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف حيث جاء غياب اللاعب بسبب تعرضه للطرد في مباراة سيراميكا.

 

في سياق متصل، يعكف تامر مصطفى على برصد الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق البترولى فى مباراة بيراميدز الماضية من أجل تفاديها وتصحيحها فى المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش خصوصاً أن الفريق البترولى لا يمتلك رفاهية فقد مزيد من النقاط في ظل احتلاله المركز الخامسر عشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد خوض 18 مباراة وفوزه في 4 لقاءات وتعادله في مثلها بينما خسر 8 مواجهات.

 

وحقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره إنبى بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الدفاع الجوى ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

 

و أحرز الأهداف التونسى رفيق كابو مهاجم فريق إنبى في الدقيقة 12 بينما أدرك رمضان صبحى صانع العاب فريق بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 24 ثم عزز محمد حمدى بالهدف الثانى لبيراميدز في الدقيقة 67 .

 

بهذة النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 37 نقطة بينما توقف رصيد فريق إنبى عند النقطة 16 محتلا المركز الخامس عشر .

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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