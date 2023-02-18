شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعيد خدمات أحمد يوسف أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى خدمات أحمد يوسف مهاجم الفريق البترولى فى مباراة طلائع الجيش المقبلة، المقرر لها بعد غدٍ الإثنين باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
وحقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره إنبى بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الدفاع الجوى ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
و أحرز الأهداف التونسى رفيق كابو مهاجم فريق إنبى في الدقيقة 12 بينما أدرك رمضان صبحى صانع العاب فريق بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 24 ثم عزز محمد حمدى بالهدف الثانى لبيراميدز في الدقيقة 67 .
بهذة النتيجة يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 37 نقطة بينما توقف رصيد فريق إنبى عند النقطة 16 محتلا المركز الخامس عشر .