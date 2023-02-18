شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعيد خدمات أحمد يوسف أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى خدمات أحمد يوسف مهاجم الفريق البترولى فى مباراة طلائع الجيش المقبلة، المقرر لها بعد غدٍ الإثنين باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويدرس تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، الدفع بأحمد يوسف أساسياً في مواجهة طلائع الجيش بعد غيابه عن مواجهة بيراميدز الماضية فى الأسبوع الثامن عشر وانتهت بخسارة الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف حيث جاء غياب اللاعب بسبب تعرضه للطرد في مباراة سيراميكا.

في سياق متصل، يعكف تامر مصطفى على برصد الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق البترولى فى مباراة بيراميدز الماضية من أجل تفاديها وتصحيحها فى المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش خصوصاً أن الفريق البترولى لا يمتلك رفاهية فقد مزيد من النقاط في ظل احتلاله المركز الخامسر عشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد خوض 18 مباراة وفوزه في 4 لقاءات وتعادله في مثلها بينما خسر 8 مواجهات.