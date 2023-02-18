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مانشستر سيتي يواجه نوتينجهام اليوم بحثًا عن تأمين صدارة الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة -  يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا، مساء اليوم السبت، على نظيره نوتينجهام، على ملعب سيتي جراوند ضمن مباريات الجولة الـ 24 من منافسات الممتاز.

 

 

 

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 موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام:

 من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

 وتُذاع مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

 

 ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي:

 ارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة عقب فوزه في المباراة

الماضية على فريق أرسنال الذى يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن السيتي، بينما يتواجد نوتينجهام في المركز الـ 14 برصيد 24 نقطة.

 

 وتراجع أرسنال إلى وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة وجمعهم من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 47 هدفًا وتلقي 21.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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