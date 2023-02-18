أحمد حسن كوكا يودع كريستيان أتسو بعد العثور على جثمانه

ياسر رشاد - القاهرة - ودع أحمد حسن كوكا نجم منتخب مصر وفريق ألانيا سبور التركي اللاعب الغاني كريستيان أتسو، الذي تغيب منذ 13 يوم تحت أنقاض زلزلال تركيا.

وأعلن نانا سيشير وكيل اللاعب الغاني صباح اليوم السبت عن العثور على جثمان اللاعب بعد بحث دام لـ13 يوم.

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وكتب أحمد حسن كوكا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" كلمات معبره لصديقه الغاني أتسو، وقال:

"شخص عظيم، قلب من ذهب، يبتسم دائمًا ومتواجد دائمًا لعائلته وأصدقائه.. ارقد في سلام يا أخي، لن تُنسى أبدًا"

"فجأة وبدون سابق إنذار، كل شيء يمكن أن يتغير، الزلزال الذي دمر المدن وقتل الآلاف من الناس، هكذا هي الحياة، مخيفة ومتقلبة ولا شيء دائم"

مسيرة كريستيان أتسو قبل وفاته في زلزال تركيا

وكان كريستيان أتسو قد لعب للعديد من الأندية، منها: بورتو وريو آفي وتشيلسي وفيتيسه وإيفرتون وبورنموث ومالاجا ونيوكاسل يونايتد، وله تجربة عربية وحيدة مع نادي الرائد السعودي في الموسم الماضي.

كما خاض أتسو مع منتخب بلاده 60 مباراة دولية، سجل فيها 10 أهداف، وشارك في كأس العالم عام 2014، كما حل منتخبه وصيفًا في كأس الأمم الأفريقية لعام 2015، وفاز فيها بجائزة أفضل لاعب في البطولة وهدف البطولة.

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