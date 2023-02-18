كريستيانو رونالدو يضع النصر في الصدارة.. أرقام مبهرة وتأثير مميز

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قيادة النصر في حصد النقاط ليضع العالمي في صدارة الدوري السعودي.

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وأصبحت المنافسة على الصدارة مشتعلة في الدوري السعودي حيث يمتلك النصر والاتحاد والشباب 40 نقطة في جدول الترتيب.

كريستيانو رونالدو يساهم في 7 أهداف

خاض كريستيانو رونالدو 4 مباريات مع النصر منذ وصوله للدوري السعودي وقد ساهم خلالها في 7 أهداف بتسجيله 5 أهداف وصناعته هدفين.

وحقق رونالدو 3 انتصارات على الاتفاق والوحدة والتعاون وتعادل وحيد أمام الفتح وذلك في أول 4 مباريات

له مع النصر في الدوري السعودي.

وساهم كريستيانو رونالدوو في 7 أهداف مع النصر الذي حصد بسببها 7 نقاط وضعته في خضم المنافسة بالدوري السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو 5 أهداف من 11 تسديدة فقط من داخل منطقة الجزاء وجاءت 4 أهداف للنجم البرتغالي بالقدم اليمنى وهدفًا واحدًا بالقدم اليسرى.

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