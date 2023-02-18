ليفربول الجريح في مواجهة صعبة أمام نيوكاسل الليلة بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق ليفربول تحت قيادة مدربه يورجن كلوب لمهمة صعبة مساء اليوم السبت، عندما يلتقي مع نظيره نيوكاسل على ملعب "سانت جيمس بارك".

ويلتقي فريقي ليفربول ونيوكاسل ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

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موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

وتُذاع مباراة ليفربول ونيوكاسل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ليفربول يسعي لإستعادة توازنه أمام نيوكاسل

يقع فريق ليفربول في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، ويسعى جاهدًا إلى الدخول في المقاعد المؤهلة

إلى البطولات الأوروبية.

على الجانب الأخر يدخل فريق نيوكاسل المباراة بعدما حقق سلسلة سلبية هو الآخر بالتعادل في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي، آخرها أمام بورنموث في الجولة الماضية بنتيجة 1-1.

ويقع نيوكاسل بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حصد فريق المدرب إيدي هاو 41 نقطة منذ بداية الموسم، ويتفوق على توتنهام الخامس بفارق نقطتين فقط.

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