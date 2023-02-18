انطلاقة مخيبة للآمال.. 3 أسباب وراء غياب الفوز عن الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - استمر الزمالك في النتائج المخيبة للآمال بدوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل سلبيا مع المريخ السوادني في الجولة الثانية من دور المجموعات.

اقرأ أيضًا.. نجم الزمالك السابق يدافع عن زيزو ويوجه رسالة للجمهور

وكانت تأمل جماهير الزمالك في عودة الانتصارات الأفريقية للفارس الأبيض الذي يغيب عنه الفوز في دوري أبطال أفريقيا منذ فوزه على تونجيث السنغالي في 2021.

ويستمر الزمالك في سلسلة اللافوز بالبطولة الأفريقية والتي شهدت عدم تحقيقه للفوز في أي مباراة خلال النسخة الماضية.

نقطة واحدة وغياب الأهداف

حقق الزمالك انطلاقة سيئة وضعيفة في النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حصد نقطة واحدة في مباراتين بالإضافة إلى عدم تسجيله أي هدف تحت قيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وسدد الزمالك 14 تسديدة من داخل منطقة الجزاء و12 تسديدة من خارجها دون أن يهز الشباك وذلك في إجمالي مباراتين شباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وفي ظل تراجع مستوى سيف الدين الجزيري وعدم وجود مهاجم بديل فإن الزمالك أصبح يعاني من مشكلة العمق الهجومي والتعامل مع الفرص داخل منطقة الجزاء.

افتقاد الدقة في الكرات العرضية

تعد الكرات العرضية واحدة من أبرز الحلول الهجومية للزمالك في تواجد سيد نيمار وأحمد سيد زيزو ومحمد عبد الشافي إلا أن الفريق الأبيض افتقد للدقة في إرسالها خلال مباراتي شباب بلوزداد والمريخ.

أرسل الزمالك 28 عرضية منها 8 عرضية صحيحة فقط أمام شباب

بلوزداد بينما لعب 20 عرضية منها 4 عرضيات صحيحة فقط أمام المريخ.

مشكلة وسط الملعب

أصبح الزمالك يعتمد على الهجوم من الأطراف أكثر من اللازم وتراجعت قوته الهجومية في عمق الملعب بعد رحيل إمام عاشور إلى ميتلاند الدنماركي.

يمتلك إمام عاشور العديد من القدرات الهجومية المتنوعة سواء التسديد أو المراوغة والانطلاق بالكرة وإرسال التمريرات المباشرة والطويلة وهي القدرات التي لا تتواجد في أي لاعب آخر بالزمالك.

وبالنظر إلى الأرقام والإحصائيات فإن إمام عاشور كان أكثر لاعبي وسط الملعب وثاني أكثر اللاعبين في الفريق صناعة للفرص برصيد 21 فرصة وبالتالي افتقد فيريرا لاعب صاحب جودة هجومية مميزة ومؤثرة.

كما اضطر جوسفالدو فيريرا إلى الاعتماد على ثنائي فقط في وسط الملعب بدلا من 3 لاعبين حيث لم يعد يمتلك لاعبًا مثل إمام عاشور ليخلق الفريق التنوع المطلوب في خط الوسط.

للمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. اضغط هنا