موعد مباراة الفتح والباطن الليلة بالدوري السعودي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الفتح السعودي مع نظيره الباطن عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي، والتي يحتضنها ملعب " مدينة الأمير عبدالله بن جلوي".

إقرأ أيضًا.. العثور علي جثمان اللاعب الغاني كريستيان آتسو بعد 13 يومًا من زلزال تركيا

موعد مباراة الفتح والباطن والقناة الناقلة

من المنتظر أن تنطلق مباراة الفتح والباطن في الدوري السعودي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع مباراة الفتح والباطن عبر قناة SSC1 الرياضية، الناقل الحصري لحقوق بث مباريات الدوري السعودي.

ترتيب الفتح والباطن في الدوري السعودي

يقع فريق الفتح المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة جمعهم من 16 مباراة، حقق الفوز في 8 مباراة وتعادل في مباراة وخسر سبع مباريات، وأحرز لاعبوه 26 هدف وسكن مرماه 19 هدف.

على الجانب الأخر يتزيل الباطن ترتيب الجدول برصيد ثلاث نقاط جمعهم من 16 مباراة، حقق التعادل في ثلاث مباريات وخسر 13 مباراة، وأحرز لاعبوه 11 هدف وسكن مرماه 42 هدف.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. إضغط هنا