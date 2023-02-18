فيريرا يمنح لاعبى الزمالك 48 ساعه راحة من التدريبات

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة اليوم وغدا من التدريبات وذلك عقب العودة من ليبيا بعد مباراة المريخ.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع نظره المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة.

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ومن المقرر أن يستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم الإثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رحيلة استعدادا للقاء الترجي التونسي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل فريق الزمالك مع المريخ السوداني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد شهداء بنينا في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليحصد الأبيض أول نقطة له بالمجموعة الرابعة

ليحتل المركز الثالث، كما رفع المريخ رصيده إلى نقطة أيضا يحتل بها المركز الأخير.

جدير بالذكر إن الزمالك يستعد لخوض مباراة الترجي التونسي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل في تونس.1- شباب بلوزداد في المركز الأول برصيد 3 نقاط.

ترتيب مجموعة الزمالك بعد التعادل مع المريخ

2- الترجي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

3- المريخ في المرتبة الثالثة برصيد نقطة وحيدة.

4- الزمالك في المرتبة الرابعة برصيد نقطة وحيدة.

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