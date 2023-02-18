بعثة الزمالك تغادر مطار بنغازي عائدة للقاهرة بعد التعادل مع المريخ

ياسر رشاد - القاهرة - توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلي مطار بنغازي في الحادية عشرة والنصف ظهر اليوم عائدة إلى القاهرة بعد خوض مباراة المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالأمس.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيصا مع نظيره المريخ السوداني في المباراة التي جمعتهما على ملعب بنغازي بليبيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

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وتعادل فريق الزمالك مع المريخ السوداني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد شهداء بنينا في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليحصد الأبيض أول نقطة له بالمجموعة الرابعة ليحتل المركز الثالث، كما رفع المريخ رصيده إلى نقطة أيضا يحتل

بها المركز الأخير.

جدير بالذكر إن الزمالك يستعد لخوض مباراة الترجي التونسي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل في تونس.

ترتيب مجموعة الزمالك في دروي أبطال أفريقيا

1- شباب بلوزداد في المركز الأول برصيد 3 نقاط.

2- الترجي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

3- المريخ في المرتبة الثالثة برصيد نقطة وحيدة.

4- الزمالك في المرتبة الرابعة برصيد نقطة وحيدة.

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